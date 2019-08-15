"الشهر العقارى" يكشف مفاجأة بشأن أرض مشروع مراسى فى الساحل الشمالى

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع "مراسي" بالساحل الشمالي، الذي تقيمه شركة "إعمار مصر" للتنمية.



وأوضحت المصادر أن "الشهر العقاري" اكتشف وجود ملكية سابقة لجزء من الأرض المقام عليها المشروع للدكتور وحيد رأفت، ما يمنع الشركة من تسجيل تعاقدات بيع الوحدات لعملائها.



وبينت المصادر أنه تم اكتشاف المشكلة بالتزامن مع محاولة شركة إعمار تسجيل أرض مشروع مراسى، إذ أثبت الشهر العقارى وجود ملكية سابقة لجزء من الأرض للدكتور وحيد رأفت.



في السياق، كشفت مصادر قضائية، أنه تم رفع دعوى قضائية تطالب بجميع حقوق الدكتور وحيد رأفت فى أرض مراسى التى تقيم عليها شركة إعمار مشروعها فى الساحل الشمالى، وإبطال العقد المسجل برقم ١٨٦٠ لسنة ٢٠١٩.



وأوضحت المصادر أن البت في القضية قد يسفر عن منع شركة "إعمار مصر" للتنمية من تنفيذ تعهداتها لعملائها بتسجيل كل عقود بيع الوحدات للملاك.