الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس – 1" من جبل طارق

أفرجت سلطات جبل طارق، منذ قليل، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس - 1"، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.



وقضت محكمة لدى جبل طارق بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، رغم طلب السلطات الأمريكية بتمديد احتجازها في اللحظات الأخيرة، حسبما نشرت وكالة "BBC" البريطانية.



وأعلن فابيان بيكاردو، رئيس مجلس إدارة جبل طارق، رفع أمر الاحتجاز عن الناقلة الإيرانية، والسماح لها بالإبحار.



وأعلنت محكمة جبل طارق، صباح اليوم (الخميس)، إطلاق سراح قبطان الناقلة الإيرانية و3 ضباط آخرين، في بداية الأمر، ثم تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب من أجل تمديد احتجاز الناقلة، ما أجل الإفراج عنها لعدة ساعات.