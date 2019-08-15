رسميا.. نادى طنطا يتعاقد مع أحمد سعيد "أوكا" لمدة موسمين

أعلن رئيس نادي طنطا فايز عريبي، التعاقد رسميا مع اللاعب أحمد سعيد "أوكا" مدافع الجونة لمدة موسمين في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، مؤكدا أن الفريق ستكون له مكانة في الدوري الممتاز.



وأوضح عريبي، اليوم الخميس - أن النادي تعاقد مع 14 لاعبا آخر بجميع المراكز التي يحتاجها الفريق بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة أيمن المزين، من بينهم الحارسين علي فرج حارس من بتروجيت ومحمد فتحي من سموحة إضافة إلى المدافعين أحمد فهمي من غزل المحلة وإيهاب سمير من المقاولون العرب.



وأشار إلى أن بقية الوافدين الجدد هم محمود "كابونجا" من الإنتاج الحربي، وليد عادل من مصر للمقاصة، محمود صلاح من كفرالشيخ، أحمد "لالا" من بتروجيت، خالد جمال من "ياني" التركي، محمد همام من "إف سي مصر" على سبيل الإعارة لمدة موسم، جون أيفيري مهاجم منتخب كينيا، أحمد الشناوى من حرس الحدود، والثنائي هشام شعبان ومصطفى عزت على سبيل الإعارة لمدة موسم من النادي الأهلي.