السويد تعتقل رجلًا للاشتباه بتخطيطه لارتكاب جريمة إرهابية

قالت هيئة الادعاء في السويد، اليوم الخميس، إن الشرطة اعتقلت رجلًا بوسط البلاد، للاشتباه في أنه كان يخطط لارتكاب جريمة إرهابية.



وأفاد تقرير الشرطة بأن الرجل تم إيقافه، أمس الأربعاء، عندما كان يقود سيارة في مدينة أوسترشوند، وجرى احتجازه بناء على سبب محتمل هو التآمر لارتكاب جريمة قتل، وذلك بعد تفتيش سيارته، وتم تسليمه بعد ذلك لوحدة الأمن الوطني.



وذكرت هيئة الادعاء، في بيان: "أحيلت القضية هذا الصباح إلى وحدة الأمن الوطني بهيئة الادعاء، وأعيد وصفها بأنها مؤامرة لارتكاب جريمة إرهابية".



وقالت الشرطة إن أحدًا لم يصب بأذى.