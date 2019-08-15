ميسى ورونالدو مرشحان لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)، عن ترشيح كل من الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الانجليزي لجائزة أفضل لاعب لموسم 2018-2019.



واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربًا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا، والدوري الاوروبي الموسم الفائت، اضافة إلى 55 صحفيًا،الثلاثي للتنافس على الجائزة التي سيتم تسليمها خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية، 29 أغسطس الحالي، كما ستقام ايضًا قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



حقق ميسي (32 عامًا) لقب الدوري الإسباني مع النادي الكاتالوني الموسم الفائت،كان أفضل هداف في الليجا بـ36 هدفًا، وتربع على صدارة هدافي دوري الابطال بإحرازه 12 هدفًا.



