"تل أبيب تبدو ضعيفة".. ترامب يدعو إسرائيل لرفض استضافة نائبتين أمريكيتين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إسرائيل إلى منع النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر، ورشيدة طليب، من زيارة "تل أبيب"، قائلا إن "إسرائيل ستظهر ضعفًا شديدا إذا وافقت على دخولهما.



وأضاف ترامب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الاثنين يكرهان إسرائيل، وكافة اليهود بشدة، ولا يمكن فعل شيء لتغيير تفكيرهما، ولايتي مينيسوتا وميشيجان سيعاصران أوقات صعبة حتى يعيدوهم إلى أماكنهم، إنهما وصمة عار".



وقرر أرييه درعي وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منع كل من إلهان عمر ورشيدة طليب أعضاء الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، من زيارة المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الدخول إلى الأراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفحص الطلب من أجل المصادقة عليه ونشره رسميا.



ورفض عضوي الكونجرس، في وقت سابق، التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول جدول أعمال زيارتهما، وهو ما اعتبرته وزارة داخلية الاحتلال خطوة استفزازية.



ويتخوف الاحتلال الإسرائيلي من زيارة طليب وعمر للمسجد الأقصى، برفقة مسؤولين فلسطينيين.



ومن المقرر أن يصل كل من طليب وعمر، غدًا الجمعة، إلى مطار بن جوريون، في زيارة هي الأولى لهم إلى الأراضي المحتلة.