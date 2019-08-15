يويفا: محمد صلاح يحل سادسا ضمن أفضل لاعبي أوروبا 2019

احتل الدولي محمد صلاح المركز السادس في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأفضل اللاعبين بقارة أوروبا لموسم 2018-2019 بحصوله على 49 نقطة.



ونشر الموقع الرسمي لليويفا اليوم الخميس، قائمة مختصرة للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب والمكونه من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فيرخيل فان دايك، إضافة إلى باقي اللاعبين العشرة الأفضل.



وأوضح اليويفا أن 80 مدربا للفرق المشاركة بدور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي هم من قاموا بالاختيار إلى جانب 55 صحفيا من مجموعة "الإعلام الرياضي الأوروبي".



وجاء حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر في المركز الرابع بـ57 نقطة، والسنغالي ساديو ماني خامسا بـ51 نقطة، وصلاح سادسا بـ49 نقطة، والبلجيكي إدين هازارد سابعا بـ38 نقطة.



وتقاسم الهولنديان ماتياس دي ليخت وفرنكي دي يونج المركز الثامن بـ27 نقطة لكليهما، ثم حصل الإنجليزي رحيم استرلينج على المركز العاشر بـ12 نقطة.