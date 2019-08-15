السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوي الجمهورية.



وتناول الاجتماع، استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، كما وجه الرئيس السيسي، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة الشهر المقبل.



كما تناول الاجتماع سبل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين وطرق التغلب عليها.



حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.





