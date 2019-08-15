الإحصاء: القاهرة الأعلى تكلفة معيشية بـ9 آلاف جنيه.. ومحافظات بحرى أقلها



أشارت أحدث بيانات الإحصاء، إلى أن المحافظات الحضرية والتي تشمل كلًا من القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى تكلفة معيشية، حيث يحتاج الفرد إلى 9280 جنيه سنويًا أي ما يعادل 773 جنيهًا في الشهر لتلبية الحد الأدنى من متطلباته الأساسية.



ويعد 8837 جنيهًا هو الحد الأدنى للفرد حتى يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية سنويًا أي ما يعادل 736 جنيهًا شهريًا، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا، إلا أن تكلفة المعيشة تتباين من محافظة لأخرى ومن إقليم جغرافي لآخر على امتداد الجمهورية.



وتأتي في مرتبة لاحقة، ريف المحافظات الحدودية والتي تشمل محافظات جنوب وشمال سيناء، الوادي الجديد، مطروح، والبحر الأحمر حيث تقدر معيشة الفرد فيها بـ8979 جنيهًا سنويًا أي 748 جنيهًا شهريًا للوفاء باحتياجاته الأساسية.



أما بالنسبة للصعيد، فترتفع تكلفة المعيشة في الريف عنها في المناطق الحضرية، حيث يبلغ خط الفقر المادي للفرد في ريف وجه قبلي 8866 جنيهًا سنويًا، بينما تنخفض التكلفة في حضر الوجه القبلي إلى 8728 جنيهًا سنويًا.



وفي المقابل، تذيلت القائمة، محافظات وجه بحري، والتي سجلت أدني تكلفة معيشية للفرد، حيث بلغ خط الفقر المادي للفرد في حضر الوجه البحري 8537 جنيهًا سنويًا، وريف الوجه البحري 8673 جنيهًا سنويًا.

