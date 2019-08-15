"أطفال بلامأوى":التعامل مع الآف المشردين وفقًا لمبادرة"حياة كريمة"

قال حازم الملاح المتحدث الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، إنه خلال شهور قليلة من إطلاق مبادرة إنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى من الشارع لتوفير حياة كريمة لهم، نجحت وزارة التضامن فى التعامل مع آلاف المشردين والأطفال سواء بإيداعهم في دار رعاية أو إعادتهم لأسرهم أو توفير أطعمة وبطاطين لمن يرفض الانتقال معهم.



وأضاف الملاح فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الفرق التي شُكلت من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع، توفر الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين.



وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها من المشردين وأطفال بلا مأوى من خلال البرنامج، بلغ 1538 حالة وذلك فى الفترة من يناير 2019 وحتى مايو 2019، فى إطار مبادرة إنقاذ المشردين بناء على أوامر الرئيس وتكليفات وزيرة التضامن الاجتماعى.

