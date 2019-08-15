السفير محمد حجازي: مصر تضطلع بدورهام في مساندة ليبيا

قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تضطلع بدور كبير وهام في مساندة جارتها الشقيقة ليبيا وشعبها ومؤسساتها لاستعادة أمنها واستقرارها، آملا أن تسهم اللقاءات العديدة التي تحتضنها القاهرة وكان آخرها اللقاء التشاوري لأكثر من 70 نائبا من البرلمان الليبي، عن دعم الحوار الوطني وتعزيز المبادرات الوطنية وإيجاد حلول "ليبية ليبية" بعيدة عن التدخلات الخارجية.



وحذر السفير محمد حجازي - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، من الدور السلبي الذي تلعبه أطراف خارجية في ليبيا وصلاتها ودعمها للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية مما يتسبب في زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن القومي العربي.



وأشار في هذا الصدد إلى البيان الأممي السداسي الصادر عن مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 16 يوليو الماضي، والذي جاء واضحا في إدانة الأطراف والدول التي تمد المليشيات المسلحة والإرهابيين بالسلاح، واصفا هذا البيان "بالهام والنادر" حيث ناشد الأطراف الليبية باتخاذ موقف واضح تجاه المجموعات الإرهابية، خاصة المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن.



واعتبر أن الرؤية المصرية بشأن ليبيا، رسمت خارطة طريق واضحة تحدد بدقة ركائز حل الأزمة في هذا البلد وأسبابها وتعقيداتها وطريق الخروج منها، لافتًا أهمية دعوة مصر للبعثة الأممية للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لتحقيق هذا الهدف.



وأكد السفير محمد حجازي على أهمية الإجماع الدولي من خلال إعلاء الحل السياسي، ووضع خارطة طريق أممية تعتمدها المؤسسات الدستورية الليبية أي مجلس النواب، ودعوة الأطراف الليبية بالنأي بنفسها بشكل واضح وصريح عن الجماعات الإرهابية.



ونوه السفير محمد حجازي إلى إمكانية بناء اجماع دولي يعبر عنه في قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن يحدد أفق المرحلة القادمة وأسس الخروج من الأزمة، وتحقيق أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

