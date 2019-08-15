"الإحصاء": ارتفاع صادرات مصر للأسواق العالمية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر استطاعت أن تنفذ العديد من الأسواق الكبرى خلال عام 2019، بمعدلات غير مسبوقة عن الأعوام السابقة.



ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء، سجلت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا إلى حدود 846.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 653.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 193.4 مليون دولار.



كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا ل 559.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 456.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 103.1 مليون دولار.



أيضا حققت صادرات مصر لإنجلترا ارتفاعا بلغ 544.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019، مقابل 536.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 7.9 مليون دولار.



وبلغت الصادرات المصرية لألمانيا 322.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 199.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 123.5 مليون دولار خلال عام.