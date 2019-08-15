التضامن: تنسيق مع التعليم لتوفير مدرسين للأطفال بدور الرعاية

أكد حازم الملاح المتحدث الإعلامي لبرنامج حماية أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاون مع بعض المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وفى مقدمتها "ساموسيسيال انترناسيونال مصر"، لتقديم خدمات طبية ونفسية للأطفال، كما أنه يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مدرسين للفصول التى تم إنشاؤها داخل دور الرعاية حفاظا على استكمال تعليم الأطفال بدور الرعاية.



وأضاف الملاح فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم أيضا التعاون مع أندية الليونز والأنرويل والروتاري لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها من المشردين وأطفال بلا مأوى من خلال البرنامج بلغ 1538 حالة وذلك فى الفترة من يناير 2019 وحتى مايو 2019، فى إطار مبادرة إنقاذ المشردين بناء على أوامر الرئيس وتكليفات وزيرة التضامن.

