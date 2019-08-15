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مصر

بدء تسليم 829 قطعة أرض إسكان اجتماعي بـ"السادات"

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات إنه سيتم تسليم قطع أراضي حي النخيل بالمجاورة الثالثة، التى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية للمرحلة السابعة للإسكان الاجتماعي.

وأوضح غنيم أن تسليم الأراضي طبقًا لجدول الزمني بحيث سيتم تسليم 50 قطعة يومًا، من 1 حتى 50، يوم الأحد 18 اغسطس، ويليها تسليم القطع من 51 حتى100، وفي يوم الإثنين 19 أغسطس سيتم تسليم القطع من 101 حتي 150.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس سُتسلم القطع من 151 حتي 200، وفي الأربعاء 21 أغسطس سيتم تسليم القطع من 201 حتى 250، وفي الخميس الموافق 22 أغسطس، سيتم تسليم رقم القطع من 251 حتى 300.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يستكمل تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي، بدءًا من يوم الأحد 25 أغسطس من رقم القطع من 301 حتي 350، ثم يوم الإثنين 26 أغسطس يتم تسليم رقم القطع من 351 إلى 400، يليها يوم الثلاثاء 27 أغسطس تسليم القطع من 401 إلي 450، ويوم الأربعاء 28 أغسطس تسليم رقم القطع من 451 حتي 500،وسيتم تسليم يوم الخميس، 29 اغسطس رقم القطع من 501 حتي 550.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم يوم الأحد 1سبتمبر رقم القطع من 551 إلى 600، يوم الإثنين 2 سبتمبر تسليم القطع من رقم 601 حتي 650، يليها يوم الثلاثاء 3 سبتمبر سيتم تسليم رقم القطع من 651 حتي 700،بينما يوم الأربعاء 4 سبتمبر تسليم رقم القطع من 701 حتى 750، ويأتي يوم الخميس 5 سبتمبر سيتم تسليم القطع من 751 حتى 800.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن سيتم تسليم يوم الأحد 8 سبتمبر رقم القطع من 801 حتي 829،موضحًا انة سيتم تخصيص ايام الإثنين الثلاثاء والأربعاء والخميس لمن تخلف عن الإستلام فى المواعيد المقررة.

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