موعد مباراة مان سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يتطلع فريق توتنهام هوتسبير لعرقلة آمال فريق المدرب بيب جوارديولا في الفوز باللقب الثالث على التوالي للدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي الفريقان في ملعب الاتحاد، بعد غدٍ السبت.



وتقابل الفريقان الموسم الماضي خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، وخسر السيتي بفارق الأهداف لصالح توتنهام الذي واصل مشواره للمباراة النهائية، حيث خسر اللقب لصالح ليفربول.



وتنطلق مباراة سيتي ضد توتنهام في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD2.