تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيك بلباو غدًا

رصدت الصحف الإسبانية التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة في مباراته بالجولة الأولى للدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو، غدًا الجمعة على ملعب سان ماميس.



وفقًا لما كشفته الصحف، فإن التشكيل المتوقع للبارسا سيتكون من: مارك أندريه تير شتيجن، جوردي ألبا، كليمون لينجليه، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو، عثمان ديمبلي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.



