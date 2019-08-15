ميلينكوفيتش: لا أريد مغادرة لاتسيو

لا يزال مستقبل سيرج ميلينكوفيتش سافيتش مع نادي لاتسيو الإيطالي غامضًا للغاية، وذلك بعد فشل انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن هناك الآن خيارات أخرى أمام اللاعب الصربي الشاب.



وأعلن نادي يوفنتوس اهتمامه بنجم لاتسيو واعتبره بديلًا لبول بوجبا لتعزيز خط الوسط، ولكن بعد وصول رابيو وفشل بيع ماتويدي وخضيرة، قرر بيانكونيري إنهاء مساعيه بشأن ضمه.



وكشفت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي هما الأكثر اهتمامًا بضم الدولي الصربي سيرج ميلينكوفيتش سافيتش الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث يود جوزيبي ماروتا إحضار اللاعب إلى سان سيرو وسيحاول توقيعه في نهاية السوق، في حين أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس كان دائمًا معجبًا باللاعب الصربي.



وتحدث ميلينكوفيتش في تصريحات إلى شبكة "سبورت بلس" قائلًا: "لن تسمعني أبدًا أقول إنني أريد مغادرة لاتسيو، لم أذكر أبدًا أي نقل محتمل إلى مانشستر يونايتد، لقد كان مجرد مقال في جريدة، الوضع لا يؤثر في لأنني أعلم أن هناك وقتًا للمغادرة، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء".