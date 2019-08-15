عودة الحق الضائع.. النوبيون يواصلون التقدم بطلبات للحصول على التعويضات



تواصل لجان تعويضات أهالى النوبة والبالغ عددها 31 لجنة على مستوى محافظة أسوان، بحث المستحقين من النوبيين لحصولهم على التعويضات، المقررة سواء كانت تقنينًا للمساكن أو تعويضات زراعية، وسكنية.



من ناحيتها قالت روحية حسن محمود، رئيس إحدى لجان وحدات التضامن الاجتماعى بإدارة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، توافد العديد من النوبيين على مختلف اللجان التابعة لإدارة نصر النوبة، لتقديم طلبات للحصول على تعويضاتهم، منذ صباح اليوم، وإن عددًا كبيرًا من المتقدمين يرغب فى الحصول على التعويض المالى عن المسكن، والذي يصل إلى 225 ألف جنيه.



وأوضحت لـ"الدستور" أن الوحدة انتهت من أعداد أغلبية أوراق الاستبيان الموجودة، وأنه يوجد بعض الحالات التى لم تنته بعد لعدم استكمال الأوراق المطلوبة، ولكن فى الوقت الحالى بدأت الوحدة فى استقبال طلبات تعويضات جديد لأهالى النوبة الذين لم يحصلوا على تعويضاتهم حتى الوقت الحالى.





أعداد المتقدمين للحصول على التعويضات

وقال مصدر، رفض ذكر اسمه لـ"الدستور"، إن أعداد المتقدمين للحصول على التعويضات السكنية وصلت إلى أكثر من الربع، من إجمالى 3107 مستحقين للتعويضات السكنية، حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.



وتم تقسيم الـ31 لجنة على مستوى المحافظة إلى 10 لجان بوحدات التضامن الإجتماعى على مستوى مركز نصر النوبة، ومدينة كلابشة للتعويضات السكنية، و16 لجنة بالجمعيات الزراعية مقر المراقبة الريفية للتعويضات الزراعية، بالإضافة إلى 4 لجان بأحياء غرب وشرق وجنوب ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وأخرها لجنة بمقر جامعة أسوان، وذلك لتلقى رغبات تقنين الأراضى المقامة عليها مساكن المتضررين من إنشاء السد العالى بنطاق مدينة أسوان.



موعد تلقى التظلمات وتسليم التعويضات



وتستمر اللجان فى تلقى طلبات التعويضات من أهالى النوبة حتى يوم حتى 20 أغسطس الجارى، حيث إنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين والتعويضات المقررة لهم فى نهاية الشهر الجارى، ثم تقدم التظلمات بدءًا من اليوم التالى للإعلان ويبت فيها فى موعد غايته 5 سبتمبر القادم، وذلك تمهيدًا لعودة وصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم، وفاءً من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضًا إنشاء السد العالى، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويذكر أن المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة يصل عددهم إلى 11 ألفًا و716 مستحقًا منهم 3851 مستحقًا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.





وزارة العدل انتهت من حصر المتضررين



وقال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن وزارة العدل انتهت من حصر المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالي من أهالي النوبة بأسوان، وتم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات وتقدير التعويضات سواء أراض زراعية أو منازل أو مالية، وأن محافظة أسوان تلقت الرغبات من الأهالي لمدة ثلاثة أسابيع.



وأضاف حلمي في تصريحات ل"لدستور، أن الدولة ستقنن أراضي طرح النهر التي وضعوا يدهم عليها سواء أراضي زراعية أو منازل سكنية، وذلك مجانًا وبحق انتفاع مدى ة ودون سداد أي مستحقات لدي الهيئة.



تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته

وأشار إلى أن محافظة أسوان ستتولى تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي التي قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، ويتم بموجبها منح الأراضي للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام.



وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تتولى حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضي طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام كذلك.



قيمة تعويض الأراضي الزراعية.



وأوضح أن المتضررين من بناء السد العالي سيتم تعويض المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، بحيث يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان، ويكون التعويض في عدد من المناطق، وهي: منطقة خور قندي بمساحة 6000 فدان جاهزة للتسليم فورًا، ومنطقة وادي الأمل بمساحة 1200 فدان، جاهزة للتسليم في أول ديسمبر القادم، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلًا من الأرض القابلة للزراعة، ويكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.



تنفيذ الآبار الجوفية الموجودة بوادي الأمل

وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الرى لـ"الدستور"، إنه تم البدء فى دراسة تنفيذ الآبار الجوفية الموجودة بوادى الأمل فى محافظة أسوان، الخاصة بالنوبيين، بجانب التأكد من وقوع الآبار فى المناطق الصالحة للزراعة لإمكانية البدء فى التنفيذ، عقب قرار مجلس الوزراء بتعويض المتضررين من أهالى النوبة.



وقال المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم إنهاء أعمال الرفع المساحى للأراضي الصالحة للزراعة التي من المقرر توزيعها على المتضررين من أهالي النوبة كتعويض عما لحق بهم من أضرار أثناء تعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، بالإضافة إلى طباعة الدليل الإرشادي لهذا الأمر من خلال مطابع الهيئة لتوزيعه بمعرفة محافظة أسوان.



وكشفت موازنة قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، للعام الجديد 2019- 2020، عن البدء فى حفر عدد من الآبار لتوفير المياه للزراعات والأراضى المستصلحة، وتغيير المواسير الأرضية بخامات جديدة للحد من إهدار المخزون الجوفى فى 13 محافظة وهي: "الشرقية ـ الجيزة ـ أسوان ـ اسيوط ـ البحيرة ـ جنوب سيناء – الوادى الجديد – مطروح – قنا – بنى سويف – المنيا – شمال سيناء"، لتوفير المياه فى بعض المناطق التى تعانى ندرة وصعوبة وجودها، وإنشاء شبكة لرصد ومراقبة أى تغيرات فى المياه وحمايتها من جميع مصادر التلوث.