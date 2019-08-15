منتخب السيدات يقاضى الاتحاد الأمريكى

قدم منتخب سيدات أمريكا لكرة القدم، شكوى للاتحاد المحلي للعبة في المحكمة، بعدما فشلت وساطة متعلقة بالنزاع على الأجور.



ونشرت شبكة "سي إن إن" بيانًا، قالت فيه مولي ليفينسون، المتحدثة الرسمية باسم اللاعبات: "دخلنا هذا الأسبوع وساطة مع ممثلين عن الاتحاد الأمريكي، وكنا نأمل فى إنهاء الأمور".



وأضافت: "اليوم، يجب أن نستنتج أن هذه الاجتماعات كانت خيبة أمل كبيرة، من حيث إصرار الاتحاد على استدامة ظروف وسلوكيات العمل التمييزية بشكل أساسي".



وأوضحت: "نريد من كل جماهيرنا، رعاتنا، زملائنا حول العالم والسيدات في كل مكان، أن يعلموا أننا متحمسون ونتطلع بشغف لإيصال الأمر لمحكمة محلفين".



ويرجع النزاع إلى مارس الماضي، عندما رفعت لاعبات أمريكيات، منهن نجمات على غرار ميجان رابينوي وأليكس مورجان، بجانب لاعبات أقل شهرة، قضية ضد الاتحاد الأمريكي، وادعين أن رواتبهن وظروفهن كانت أسوأ من التي تقدم لفريق الرجال.



وعلى عكس منتخب الرجال، حقق المنتخب الأمريكي للسيدات نجاحات، بعدما أحرز كأس العالم للمرة الرابعة، في يوليو الماضي.