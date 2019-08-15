حكاية محاولات سميرة موسى لعلاج السرطان بالذرة

تمر اليوم ذكرى وفاة العالمة سميرة موسى الـ 76، خبيرة الذرة التي تمنت أن تكون بلدها في صفوف متقدمة بالمقارنة بغيرها من البلدان خاصة في البحث العلمي.



تم تعيين سميرة موسى بكلية العلوم، بعدما حصلت على المركز الأول على دفعتها، الأمر الذي شجع الدكتور مصطفى مشرفة على الدفاع عنها للتعيين بسبب تميزها وتفوقها.



وحصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة.



وكان يشغلها اختراع علاج للسرطان عن طريق الذرة عن طريق أسبرين وهذا كان طموحها بالحياة، لإنقاذ العديد من المرضى الذين يتألمون بسبب علاج الكيماوي.



ويظن البعض أن إصرارها للوصول لهذا العلاج بل وطموحتها الزائدة من وجهه نظرهم هي السبب في وفاتها، حيث عملت مؤخرًا على تأسيس هيئة الطاقة الذرية، وحرصت على إيفاد البعثات للتخصص في علوم الذرة.





