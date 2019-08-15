إلزام جامعة الأزهر بسداد رسوم رفع القمامة عن 6 سنوات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام جامعة الأزهر بأداء دين مالي عليها إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، رسوم نظافة ورفع القمامة تخلفت عن سدادها منذ عام 2013.



وقالت الجمعية العمومية، إن المشرع ستن أصلًا عامًا من أصول القانون، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فلا يجوز نقضه، أو تعديله إلا بإرادة الطرفين.



وثبت أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعاقدت مع جامعة الأزهر عام 2006 لتنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة والنفايات والنظافة العامة، بمقابل مالي شهرى مقداره 300 جنيه، إلا أن الجامعة لم تؤد هذا المقابل اعتبارًا من يوليو 2013.



وأكدت الفتوى، أن جامعة الأزهر لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من أداء رسوم النظافة، ونكلت عن الرد على النزاع، الأمر الذي يعد تسليمًا منها بصحة مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتي وجهت لها إنذارًا على يد محضر، مما يجب إلزام جامعة الأزهر بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.