بالأسماء.. المكرمين في مهرجان القلعة للموسيقى الـ28

تكرم الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، المقرر انطلقاقها مساء يوم الأحد المقبل، 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.



وتنشر "الدستور" أسماء المكرمين وهم: "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة".



يشار إلى أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم.