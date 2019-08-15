ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعًا خلال التعاملات، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، بعد فترة من الهدوء تخللتها إجازة عيد الأضحى المبارك، وتراجع الدولار أكثر من جنيه وثلاثين قرشًا منذ بداية العام الحالي.



وطبقا لآخر تحديث، ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار واحد قرش، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.



في حين ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 16.53 جنيه للشراء، 16.63 جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.53 جنيه للشراء،16.63 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.53 للشراء، 16.63 جنيه للبيع.



كما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمقدار قرشين، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءًا في الشراء، حيث بلغ 4.38 جنيه، وارتفع قرشًا في البيع ليسجل 4.43 جنيه.