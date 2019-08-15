البورصة تخسر 7.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - بدعم من تفاوت عمليات بيع وشراء موسعة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والمصرية، على أسهم السوق الكبرى والثقيلة، وتلك المتوسطة والصغيرة القيمة.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 752.5 مليار.



وهبطت المؤشرات بنحو جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 1.69%، بما يعادل 245 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14295 نقطة.



فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة محدودة لم تتجاوز 01. 0 %، بما يعادل 07. 0 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 540.03 نقطة، وسط ارتفاع في قيم وأحجام التعاملات للجلسة الثانية على التوالي، مسجلة مستوى 753 مليون جنيه، بتداول نحو 177.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 23.1 ألف صفقة بيع وشراء.