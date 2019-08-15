زاركو: البقاء في "موتو جي بي" للموسم القادم هو هدفي

قال يوهان زاركو إن البقاء ضمن منافسات بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2020 عقب إعلان رحيله عن صفوف فريق "كاي تي ام" نهاية هذا العام ما يزال هدفه الأوّل، لكنّه اعترف بأن عودة إلى فئة "موتو 2" تُعدّ خيارًا قائمًا كذلك.



وأعلنت "كاي تي ام" وبشكل صادم يوم الاثنين الماضي عقب سباق موطنها في النمسا رحيل درّاجها زاركو نهاية هذا الموسم، وذلك بناءً على طلب شخصي من الفرنسي بفسخ عقده الممتد لعامين مبكرًا وسط ما يواجهه من صعوبات على متن درّاجة الفريق "آر سي 16".



وتبدو خيارات زاركو للبقاء في "الموتو جي بي" محدودة، في ظلّ تأمين جميع المقاعد للموسم القادم بخلاف الخاص بتاكاكي ناكاجمي مع "ال سي آر".



وقد وصل ناكاجامي وهوندا إلى طريق مسدود ضمن مباحثاتهما بشأن منحه درّاجة مصنعية للموسم القادم، بيد أنّ الجانب المدعوم من قِبَل "آيديميتسو" في مرآب "ال سي آر" قائم على وجود درّاج ياباني، ما يجعل من غير المرجّح انضمام زاركو إليه بغضّ النظر عمّا ستؤول إليه الأمور.



وبالحديث إلى "آر ام سي" في فرنسا، اعترف زاركو بأنّ العودة إلى "موتو 2" حيث حصد اللقب مرّتين في 2015 و2016، تُمثّل خيارًا جديًا في ظل محدودية الأماكن المتاحة في الفئة العُليا.