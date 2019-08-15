روما يمدد عقد جنكيز أوندر حتى 2023

نجح نادي روما الإيطالي في تجديد عقد التركي جنكيز أوندر، الظهير الأيمن للفريق لمدة 4 سنوات.



وأوضح روما، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم تجديد عقد أوندر حتى صيف 2023.



وانضم جنكيز إلى روما قادمًا من فريق إسطنبول باشاكشهر التركي عام 2017.



وعبّر اللاعب التركي عن سعادته بتجديد عقده مع فريق العاصمة، قائلًا في تصريحات لموقع "الذئاب" الرسمي: "جئت إلى هنا قبل عامين ومنذ قدومي عشقت تلك المدينة".



وأضاف: "أعشق ألوان هذا النادي وأعشق جماهيره، إنه وقت رائع بالنسبة لي، وأشكر هذا النادي على تحقيق رغبتي باللعب لروما".



وبات أوندر أساسيًا في صفوف فريق العاصمة الإيطالية خلال الموسمين الماضيين؛ حيث شارك في 52 لقاء بالدوري الإيطالي بواقع 26 مباراة بكل موسم.



وسيحصل اللاعب التركي على راتب مليوني يورو سنويًا، حسب ما ذكر موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي.