الخميس 15 أغسطس 2019 الموافق 14 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

جمهور الاتحاد السعودى يتفاعل مع فهد المولد على "تويتر"

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:49 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
نشر فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" لتعبر عن الحالة التي يعاني منها، بعد أزمة المنشطات التي تعرض لها.

وأوقفت لجنة المنشطات، لاعب نادي الاتحاد، لمدة عام، بعد ظهور مواد محظورة في العينة التي تم فحصها.

وكتب المولد عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لن تَضيق بك الحياة ما دُمت تعبد ربًا، قال فِي كِتابه "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" ليتفاعل معه جمهور الفريق.

يذكر أن نجم الاتحاد، حرص على حضور مباراة الفريق أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، ليحتفل بالانتصار الآسيوي مع زملائه.

ونجح فريق الاتحاد في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا مع الهلال يومي 27 أغسطس، و17 سبتمبر المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 19 دقيقة

مدير معهد الأورام: عودة المرضى السبت المقبل.. ومسارات مخصصة لدخولهم

منذ يوم

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

منذ يوم

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

"فيفا" يشيد بمحمد صلاح بعد التتويج بالسوبر الأوروبى

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

زيدان يقترب من مغادرة ريال مدريد

"الشرقية للدخان" تعلن رفع أسعار السجائر

ذئب يهاجم قرية فى القليوبية ويصيب 4 مواطنين

هل ظهرت السيدة العذراء على هيئة حمامة فى دير درنكة؟

ستوديو

الزمالك يعود للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا غدا بمواجهة ديكاداها بطل الصومال

مسيرات في سول لدعوة اليابان للاعتذار عن العمل القسري إبان الحرب العالمية

الشرطة البريطانية تضبط مشتبه به في حادث طعن خارج مقر وزارة الداخلية

عزت العلايلي يوشك على الانتهاء من "قيد عائلي"

رياضة

كلوب يدافع عن طاقم التحكيم النسائي في السوبر الأوروبي

زاركو: البقاء في "موتو جي بي" للموسم القادم هو هدفي

روما يمدد عقد جنكيز أوندر حتى 2023

جمهور الاتحاد السعودى يتفاعل مع فهد المولد على "تويتر"

الرئيس نيوز

الجيش الوطني يكشف حركة الطائرات التركية الأجواء الليبية

محلل ليبي: هذه أسباب اهتمام المشير حفتر بتحرير "مرزق"

زاهي حواس بطلا لإعلانات التايمز سكوير للترويج للسياحة في مصر

خبراء: شحنات القمح الروسي ستتعرَّض للفحص الدقيق لضمان خلوها من الإشعاع

منوعات

محكمة ألمانية تغرم مزارعًا ضرب ثورًا 2100 يورو

بريطانية كادت تفقد بصرها بسبب سلق البيض

الطول والوزن.. كيف يمكن التحكم فيهما؟

دراسة بريطانية: تنزانيا لديها أكبر عدد من الأسود في إفريقيا

كشكول

تعليم دمياط" ينتهى من كافة الإستعدادات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

جامعة قناة السويس تطلق مبادرة " حافظ عليها " لمواجهة القمامة بالإسماعيلية

التنسيق: لا توجد تحويلات ورقية لطلاب الدبلومات

جامعة قناة السويس تستعد للعام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

الحوثي تطالب إيران بدفع رواتب الميليشيا في اليمن

المرصد السوري: فصيل مسلح يعدم شابين بريف حلب على نهج داعش

وزير الأوقاف: التستر على العناصر الإرهابية جريمة في حق الدين والوطن

هل يعود داعش من جديد إلى سوريا والعراق؟


زيت وسكر

هل تتوقف شحنات القمح الروسي إلى مصر بعد الانفجار الأخير؟

حقيقة تأثر مصر بالغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار في روسيا

راتب يتخطى الـ 10 آلاف جنيه.. “القوى العاملة” تُعلن عن 100 وظيفة بالسعودية

نسبة شفاء 99%.. علاج جديد يعيد الأمل للملايين من مرضى “فيروس سي”

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهبْد النووى!
جلال حمام
إرهاب بلا دعاية.. ألعاب دون غاية
صفوت البياضي
وهل تغيب الشمس أو يخفى القمر؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«2»
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. المكرمين في مهرجان القلعة للموسيقى الـ28

افتتاح معرض شنجهاي للكتاب بأكثر من 500 عارض

الأحد.. افتتاح الدورة الـ 28 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

احتفالات ثقافة الوادى الجديد بعيد الأضحى المبارك

صفحتنا ع الفيس بوك