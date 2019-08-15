جمهور الاتحاد السعودى يتفاعل مع فهد المولد على "تويتر"

نشر فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" لتعبر عن الحالة التي يعاني منها، بعد أزمة المنشطات التي تعرض لها.



وأوقفت لجنة المنشطات، لاعب نادي الاتحاد، لمدة عام، بعد ظهور مواد محظورة في العينة التي تم فحصها.



وكتب المولد عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لن تَضيق بك الحياة ما دُمت تعبد ربًا، قال فِي كِتابه "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" ليتفاعل معه جمهور الفريق.



يذكر أن نجم الاتحاد، حرص على حضور مباراة الفريق أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، ليحتفل بالانتصار الآسيوي مع زملائه.



ونجح فريق الاتحاد في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا مع الهلال يومي 27 أغسطس، و17 سبتمبر المقبل.