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حوادث

تأديب مدير التحقيقات بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 242 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مدير إدارة التحقيقات بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وبراءة مديري القضايا والرأي بالشركة بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات.

شمل الحكم مجازاة "يوسف. ز"، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة القانونية بعقوبة الإنذار، وبراءة "نصر. خ"، مدير إدارة القضايا، و"أحمد. ح"، مدير إدارة إبداء الرأي.

أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن مدير إدارة التحقيقات بالإدارة القانونية منفردًا لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القواعد واللوائح والقرارات المعمول بها، بأن أهمل في مباشرة الدعوى رقم 3053 لسنة 2016 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من الشركة جهة عمله ضد "خالد محمد أحمد"، مما تسبب في صدور حكم فيها بجلس 30 أكتوبر 2017، باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام الشركة بالمصروفات بعد سابق شطبها.

وتبين من حيثيات الحكم عدم صحة ما نسب إلى "نصر خليل علي"، مدير إدارة القضايا، و"أحمد حسن عبدالتواب"، مدير إدارة إبداء الرأي، بأنهما اشتركا مع الأول في إسناد أعمال قانونية لمرءوسيهم من المحامين الذين يعملون بصفة مؤقتة بنظام التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 1973.

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