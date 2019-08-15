سويدية فى مجال البيئة تقطع المحيط الأطلسى على متن يخت إلى نيويورك

تعبر ناشطة سويدية في مجال البيئة تبلغ من العمر 16 عامًا، المحيط الأطلسي بيخت سباق لتشارك في قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ التي ستعقد في نيويورك الشهر المقبل.



وغادرت جريتا ثانبيرج وطاقمها بليماوث جنوب غرب إنجلترا، اليوم الخميس، في سفينة رفيقة بالبيئة مجهزة بألواح طاقة شمسية.



يذكر أن ثانبيرج في حالة إضراب عن الذهاب إلى المدرسة كل يوم جمعة منذ العام الماضى، مطالبة باتخاذ تحركات أكبر تجاه مكافحة الاحتباس الحراري.



وقد جذبت أنشطتها دعم الكثير من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت ثانبيرج إن الرحلة التي تستمر أسبوعين ستكون مليئة بالتحديات، وأنها ربما ستعاني من دوار البحر ولكنها تتطلع قدما لهذه المغامرة.



يذكر أنه يمكن تتبع موقع اليخت على شبكة الإنترنت.