نظارة شمسية جديدة من "سناب"

أعلنت شركة سناب Snap، المطورة لتطبيق سناب شات، الجيل الثالث من نظارتها الشمسية (Spectacles 3)، وهي نسخة معاد تصميمها من نظارة الواقع المعزز مع تصميم جديد وكاميرا ثانية عالية الدقة لخلق تأثيرات ثلاثية الأبعاد.



وتمثل النظارة التي أعلنت عنها "سناب" كإصدار محدود، أحدث جهود الشركة لبناء منصة حوسبة جديدة تركز على الوجه، ومن المفترض أن تُطرح للبيع عبر موقعها في نوفمبر، وذلك مقابل 380 دولارًا، أي أكثر من ضعف تكلفة الإصدار السابق.



وزودت الشركة نظارة (Spectacles 3) بكاميرا لالتقاط العمق الثلاثي الأبعاد، وعلى عكس بعض النظارات القابلة للارتداء، فإن تصميم سناب لنظارة (Spectacles 3) لا يخفي الكاميرات الأمامية، بل يدمج الأشكال الدائرية البارزة مع النظارة.



ووفقًا للشركة، فإن الإصدار الجديد يهدف إلى جذب مجموعة أصغر من الأنواع الإبداعية من المستخدمين، فيما قال متحدث باسم سناب إن نموذج هذا العام يمثل استثمارًا ضروريًا في المنصة.



ومن المحتمل أن يحد السعر المرتفع للنظارة من جاذبيتها بين الطلاب الذين يشكلون قاعدة المستخدمين الأساسيين في سناب شات.