تراجع الأسواق الآسيوية بعد هبوط أسعار الأسهم في واشنطن

هبطت أسعار الأسهم في الأسواق الآسيوية، الخميس، بعد أن شهدت نيويورك أكبر هبوط يومي في العام الحالي.



هبط المؤشر المركب الرئيسي في شنغهاي بنحو 0.9% مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء حتى الساعة 11:30 صباح الخميس بتوقيت اليابان.



وتراجعت مؤشرات رئيسية آسيوية أخرى لتهبط بنحو 1.1% في سنغافورة ونحو 1% في تايوان ونحو 0.2% في هونج كونج.



وفي سوق طوكيو، خسر مؤشر نيكيه مؤقتًا أكثر من 400 نقطة أو نحو 1.9% في فترة الصباح.



ويقول مراقبون في السوق إن الأرقام الاقتصادية المنخفضة القادمة من الصين وألمانيا أججت مخاوف المستثمرين بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وكيف يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي.