تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.