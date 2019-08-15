"مودي" يبرر قرار الهند بشأن إقليم كشمير من الحكم الذاتي

استغل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطابا بمناسبة يوم الاستقلال لتبرير قراره تجريد الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير من الحكم الذاتي الخاص الذي كان يتمتع به.



وقال إن التغيير سيعود بالنفع على السكان، مؤكدا إن الناس في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير سيكون بإمكانهم الآن إبلاغ الحكومة المركزية بمخاوفهم تجاه السياسات بشكل مباشر.



جاء ذلك في خطاب ألقاه مودي في مراسم أقيمت في العاصمة نيودلهي يوم الخميس احتفاء بالذكرى الثانية والسبعين لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني.



يذكر أن الهند جردت الأسبوع الماضي إقليم جامو وكشمير من الحكم الذاتي الخاص الذي تمتع به لمدة سبعين عاما مقسمة إياه إلى منطقتين اتحاديتين.