حادث طعن بـ"سكين" خارج مبنى وزارة الداخلية فى لندن

أفادت الشرطة البريطانية، الخميس، بوقوع حادث طعن بـ"سكين" خارج وزارة الداخلية في لندن، مشيرة إلى عدم وجود مؤشر على أنه عمل إرهابي.



يذكر أن بريطانيا وتحديدًا العاصمة لندن، شهدت على مدار العام الحالى العديد من حوادث الطعن المختلفة في أوقات متقاربة للغاية باستخدام "سكين".



فيما أعاد العديد من المحللين حوادث الطعن في بريطانيا إلى انخفاض ميزانية الشرطة، حيث خفضت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماى ميزانية الشرطة، تمهيدًا لدراسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ويتزامن الحادث مع إعلان المعارضة البريطانية اليوم تحت قيادة جيرمي كوربين، أنه ينوي الانقلاب على رئيس الوزراء الحالي جونسون، احتجاجًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أواخر أكتوبر المقبل.