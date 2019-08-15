كوريا الجنوبية تدعو إلى الحوار مع اليابان

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين، إلى عقد محادثات مع اليابان لحل النزاع بشأن القيود على الصادرات.



وقال "مون" إن سول ستكون سعيدة بوضع يدها في يد اليابان إذا وافقت الأخيرة على سلوك طريق الحوار والتعاون.



وقدم "مون" العرض اليوم الخميس، في خطاب ألقاه أثناء مراسم في مدينة تشيونان احتفاءً بذكرى نهاية الحكم الاستعماري الياباني للبلاد، الذي استمر من عام 1910 حتى عام 1945، ويعرف يوم الخامس عشر من أغسطس بيوم التحرير في كوريا الجنوبية.



يذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتزايد فتورًا بسبب قضايا، من بينها العمالة إبان الحرب والنزاع التجاري.



وأكد الرئيس إن اليابان طورت اقتصادها في ظل قانون تجارة سلمية وحرة، مضيفًا أن البلاد التي تحقق نموًا ينبغي عليها أولًا ألا تزيح سلم الصعود في الوقت الذي يحاول فيه الآخرون اتباع خطواتها.



وينظر للتعليق على أنه انتقاد لليابان حيال تشديدها القيود أكثر على الصادرات إلى كوريا الجنوبية.



يذكر أنه ردًا على ذلك اتخذت "سول" نفس الإجراء ضد اليابان.