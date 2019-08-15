ضبط 3 متهمين باستدراج شخص لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 متهمين باستدراج شخص لإجباره على توقيع 3 إيصالات أمانة، وورقتين على بياض؛ بسبب خلافات سابقة بينهم.



تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من "عبد الله. م. س" 22 سنة، كهربائي، بتضرره من "رضا. م. م" 54 سنة، ربة منزل، و"محمد. ع. م" 48 سنة، كهربائي، و"عزة. م. ن" 46 سنة، ربة منزل "زوجة الثاني" لإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة وورقتين على بياض بسبب خلافات سابقة بينهم.



باعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم أنكروا ما جاء بأقوال المبلغ وأقرت الأولى بأنه نظرًا لاكتشافها ارتباط المبلغ بعلاقة بنجلتها "رحمة. ج. م" 17 سنة، وضبطـه صحبتها بمسكنها مما أثار حفيظتها فاستعانت بالمشكو في حقهما، حيث صوروا المجني عليه مرتديًا الملابس الداخلية باستخدام هاتف محمول ملك الثاني، وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض وورقة زواج عرفي بينه ونجلتها المذكورة.



بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأولى أيدوها وتم بإرشادهم ضبط 3 إيصالات أمانه على بياض، وعقدي زواج عرفي ممهورين بتوقيع المجنى عليه والهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.



بمواجهة المبلغ بما جاء بأقوال المشكو في حقهم أيدها وعلل عدم إبلاغه بحقيقة الواقعة خشية افتضاح أمره، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.