رسميًا.. فان ديك ينافس رونالدو وميسي على الأفضل في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، اليوم الخميس، المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا، عن موسم 2018 – 2019.



واختار اليويفا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والذى تصدر قائمة هدافى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، بجانب الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدوريات الخميس الكبرى.



كما اختير النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم نادى يوفنتوس الإيطالي، الذى حصد لقب بطولة الدوري الإيطالي فى موسمه الأول مع اليوفى.



وأخيرًا المدافع الهولندى القوى فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي نجح فى التتويج مع الريدز بلقب دورى ابطال أوروبا على حساب توتنهام، بجانب السوبر الأوروبى بركلات الترجيح متفوقا على تشيلسي.



يذكر أن جوائز الأفضل فى أوروبا عن الموسم الماضى 2018 – 2019، سوف توزع على هامش حفل قرعة دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبى، يوم 29 أغسطس الجاري، في إمارة موناكو الفرنسية.