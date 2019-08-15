بسبب العاصفة "كروسا".. تجاوز درجات الحرارة فى اليابان

جلب الهواء الدافئ الناجم عن عاصفة استوائية شديدة موجة حر إلى المناطق المواجهة لبحر اليابان.



وقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل خاص في منطقة هوكوريكو وشمال شرقي اليابان.



وبلغت درجة الحرارة في مدينة تايناي بمحافظة نييجاتا 40.7 درجة مئوية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس.



وفي حي تيرادوماري في مدينة ناجاؤوكا وصلت درجة الحرارة إلى 40.6 درجة مئوية.



كما بلغت درجة الحرارة في حي نيزوجاسيكي بمدينة تسوروؤكا بمحافظة ياماجاتا 40.4 درجة مئوية.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية، إن الهواء الدافئ الناجم عن العاصفة الاستوائية الشديدة "كروسا" يهب فوق الجبال الممتدة عبر البلاد، مسفرًا عن هبوب رياح جبلية حارة وجافة باتجاه بحر اليابان.



ونصح مسئولو الأرصاد الجوية الناس بشرب كميات كافية من السوائل، وتجنب التدريبات الرياضية في الخارج واستخدام مكيفات الهواء، وذلك لتجنب الإصابة بضربة حر.