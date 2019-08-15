عاصفة استوائية قوية تجتاح غربى اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن العاصفة الاستوائية القوية "كروسا" اجتاحت الجزء الغربى من اليابان بعد ظهر يوم الخميس.



وقالت الوكالة إن "كروسا" وصلت إلى اليابسة اليابانية بالمنطقة القريبة من مدينة كوريا في محافظة هيروشيما في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، مؤكدة أيضًا أنه عند السابعة مساءً، وصلت العاصفة إلى موقع بالقرب من مدينة ماتسوؤيه في محافظة شيمانية، وأنها تتجه شمال - شمال شرق بسرعة 35 كيلومترًا في الساعة.



وعلمت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، أنه حتى السادسة مساءً، لقي رجل مصرعه وأصيب 25 شخصًا على الأقل في أنحاء البلاد بجراح جراء العاصفة.



ويحذر مسئولو الأرصاد الجوية من زيادة حجم التساقطات المطرية أثناء مرور العاصفة الاستوائية.



ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة باتجاه بحر اليابان وتتجه إلى الشمال بسرعة أكبر، ومن المرجح أن تتخذ مسارًا شرقيًا غدًا الجمعة، أو ما بعده، كما أنها ستتسبب فى هطول أمطار غزيرة على الجانب المطل على المحيط الهادئ غربي وشرقي اليابان.