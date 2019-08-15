اليابان وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي

أشار الوفد الياباني المعني بمحادثات التجارة على مستوى العمل مع الولايات المتحدة إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق الشهر المقبل.



فقد بدأت المناقشات في واشنطن، أمس الأربعاء، ويناقش المفاوضون قواعد المنشأ التي تحدد شروطا لأماكن الإنتاج والتي بدورها تحدد نسبة التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية.



وبعد اجتماع، يوم الخميس، أخبر مسئول حكومي رفيع الصحفيين أن الطرفين كانا على توافق، مضيفا أن اتفاقا يلوح في الأفق فيما يتعلق بقضايا أساسية.



وتريد الولايات المتحدة فتح السوق اليابانية بشكل أكبر أمام منتجاتها الزراعية بينما تسعى اليابان إلى خفض التعريفات الجمركية أمام صادراتها من السيارات.



ويتوجه الاهتمام على الكيفية التي سيتمكن فيها البلدان من تقديم تنازلات بشأن تلك القضايا العالقة.



يذكر أن الحكومتين اليابانية والأميركية تسرعان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق الشهر القادم.