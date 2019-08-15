لبنان.. "لقاء الجمهورية" يحذر من خطورة الوضع الاقتصادى

حذر لقاء الجمهورية "تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان" من خطورة الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد ومن تداعيات "سوء الإدارة السياسية" وانعكاساتها السلبية، على نحو يهدد مستقبل لبنان وشعبه الذي يعاني الإنهاك، داعيًا إلى الترفع عن الخلافات في سبيل إنقاذ الدولة.



وأشار لقاء الجمهورية- في ختام اجتماعه اليوم الخميس- إلى أن الأوضاع التي يشهدها لبنان تقتضي حوارا بين جميع القوى والمكونات السياسية لإيجاد الحلول وتذليل العقبات وتبديد الهواجس.



وأكد المجتمعون أن صورة لبنان في الداخل والخارج تتعرض لتشوهات عديدة، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات فورية على سلوكيات إدارة الدولة، سعيًا لاستعادة ثقة الشعب اللبناني وحل مشاكل السياسة والاقتصاد والسياحة وغيرها.



ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلًا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.



ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز - وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية - في 23 أغسطس الجاري، تقريرها في شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة من أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد.