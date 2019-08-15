براتب 1800 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل للمدرسات

أعلنت وزارة القوى العاملة، الخميس، توافر عدد من فرص العمل الجديدة للمدرسين، وذلك بإحدى المدارس الخاصة في بني سويف، براتب يبلغ 1800 جنيه، بالإضافة إلى مكافأة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، 4 مدرسات لغة عربية، على أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال، أو تربية تعليم أساسي، كما تطلب المدرسة، 3 مدرسات إنجليزي، على أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على مؤهل عالي مناسب.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المدرسة في شارع عبد السلام عارف ببني سويف.



ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة القوى العاملة على توفير فرص عمل للشباب، عن طريق نشرة وظائف شهرية يتم نشرها عبر موقع الوزارة الرسمي.