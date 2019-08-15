"تاس": إصلاح غواصة نووية سرية روسية في الخريف المقبل

أعلن مصدر في الصناعة الحربية الروسية أن غواصة "لوشاريك" الروسية، التي تعرضت لحريق في الأول من يوليو الماضي، ستخضع للإصلاح في الخريف المقبل.



وقال المصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس: "إن مركز "زفيوزدوتشكا" لإصلاح السفن سيتولى إصلاح الغواصة السرية المحترقة، حيث سيجري استبدال أجهزة الملاحة والأجهزة اللاسلكية الإلكترونية وأنظمة البقاء على قيد الحياة وغيرها من المعدات".



ونقلت " تاس" عن مصدر روسي آخر، قوله:"إن بعض أجزاء جسم الغواصة المصنوعة من التيتانيوم ستستبدل بأجزاء جديدة".



يُذكر أن غواصة "لوشاريك" هي غواصة ذرية روسية سرية مخصصة للعمل على أعماق كبيرة، ويبلغ طولها 60 مترا وقادرة على الغوص إلى عمق 6 كيلومترات، ولديها دواليب خاصة قابلة للطي تساعدها على السير في قاع البحر.



يُشار إلى أن حريقا شب داخل الغواصة في الأول يوليو الماضي أثناء عملها في قاع بحر بارنتس بشمال روسيا، ما أودى بحياة 14 شخصا من ضباط البحرية الروسية.



وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد تعهد للرئيس الروسي بعد انتهاء التحقيق في ملابسات الحادثة بإصلاح الغواصة السرية بأسرع وقت ممكن.