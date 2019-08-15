فيفي عبده تدخل المستشفى عقب تعرضها لحالة تسمم

تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية مفاجئة بعد تعرضها للتسمم، حيث دخلت المستشفى واضطرت لإلغاء جميع حفلاتها القادمة.



وقال مدير أعمالها في تصريح: "خضعت فيفي لعدد من الفحوصات الطبية، تبين أنها تعاني من نزلة معوية حادة، تسببت في العديد من الآلام لها" مؤكدًا أن الطبيب المعالج لها أكد أن السبب هو تناولها إحدى الأكلات مجهولة المصدر أصابتها بالتسمم.



ونصحها الطبيب باللجوء إلى الراحة لعدة أيام لعدم تطور حالتها، وأوصاها بالابتعاد عن الأطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة.



ومن ناحية أخرى، تتابع فيفي عبده حاليًا حادثة السرقة التي تعرضت لها على يد خادمتها، حيث لم تتمكن الشرطة من العثور عليها حتى الآن.