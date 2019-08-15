ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط - خلال الـ24 ساعة الماضية - 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرت سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الإعلامي للميناء- في بيان اليوم الخميس- أن قطارًا بحمولة إجمالية 1305 أطنان قمح قد غادر الميناء، كما غادرت 352 شاحنة بضائع عامة، منها 93 سيارة نقل محملة بــ3487 طن قمح.



وأشار، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5500 طن فوسفات و300 طن فول صويا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7438 طن قمح، و20995 طن حديد، و2700 طن خردة، و10 آلاف طن ذرة.‎