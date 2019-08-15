"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجة الحرارة بدءا من الغد

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إن الطقس سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة اليوم، مع سقوط أمطار رعدية على جنوب البلاد في حلايب وشلاتين.



وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة بدءا من غد الجمعة، وستصل إلى 38 درجة مئوية، مع استمرار سقوط الامطار متأثرة بمنخفض السودان.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس 15 أغسطس 2019، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وأشارت إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

