العثور على جثة طفلة "مذبوحة" في الدقهلية

عثر أهالي مركز بلقاس على جثة طفلة "مذبوحة" داخل "عشة" قريبة من منزلها بإحدى قرى الستامونى التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسينى، مأمور مركز الستاموني، بالعثور على طفلة "مذبوحة" وملقاة داخل "عشة" مجاورة لمحل سكنها.



على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الطفلة تدعى "جنى عبدالسلام" 5 أعوام "مذبوحة" من الرقبة باستخدام آلة حادة من المرجح أن تكون "سكينًا".



وبسؤال والدها أكد أنه فوجئ باختفاء ابنته، وظل يبحث عنها مع الأهالي، حتى عثروا عليها "مذبوحة" بإحدى العشش القريبة من المنزل، نافيًا وجود أي خلافات مع أحد وتم نقل الجثة إلى المستشفى.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.