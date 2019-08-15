تراجع سوق دبى المالى

تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات، اليوم الخميس، بدعم من تراجعات جماعية قادها قطاعا البنوك والعقار.



وانخفض المؤشر العام للسوق اليوم بنسبة 1.27 %، إلى المستوى 2795.76 نقطة، وهو الأدنى منذ نهاية جلسة يوم 22 يوليو الماضي، خاسرًا 35.93 نقطة.



وجرت تعاملات حجمها 217.26 مليون سهم، بسيولة قدرها 168.51 مليون درهم، عبر تنفيذ 3.456 ألف صفقة.



وهبط قطاع الاستثمار 2.19 %، والعقار 2.12 %، والبنوك 0.65 %، والنقل 1.07 %.



وانخفضت أسهم، أبرزها دبي للاستثمار 2.22%، وإعمار 1.90%، وديار 1.80%، ودبي الوطني 0.86 %، فضلًا عن دبي الإسلامي 0.58 %.



وبلغت القيمة السوقية للسوق نحو 365.299 مليار درهم مقابل نحو 368.935 مليار درهم، بخسارة 3.636 مليار درهم.



وتعطلت التعاملات اليومية للسوق، احتفالًا بعيد الأضحى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وحتى أمس الثلاثاء.