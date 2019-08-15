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مصر

وصول 21 ألفًا و737 حاجًا إلى المدينة المنورة غدًا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
المدينة المنورة_ رامى حسين
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قال صبح عبدالفتاح، رئيس لجنة الحج السياحي بالمدينة المنورة، إن 21 ألفا و737 حاجًا مصريًا سيصلون المدينة غدًا الجمعة، مضيفًا أن 11 ألفًا و435 حاجًا سيخرجون من المدينة الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن بعضهم سيتحرك إلى مطار جدة والآخر إلى مطار الملك محمد عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأوضح "صبح" أن هناك 6 لجان بالمدينة المنورة تعمل على متابعة عملية تسكين الحجاج، بالإضافة إلى تواجد لجان داخل مطار المدينة المنورة لتسهيل إجراءات خروج شركات السياحة ومتابعة أحوالهم، كما تنتشر لجنتى منفذ العقبة بالأردن ومنفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية لمتابعة عملية سفر حجاج البري التي ستبدأ غدًا الجمعة.

وأضاف أنه لأول مرة هذا العام تصل جميع الأتوبيسات السياحية التي تقدر بنحو 300 أتوبيس الناقلة لنحو 12 ألف حاج، وذلك يرجع إلى تشديد الرقابة من مهندسي الوزارة ومركز الفحص الفني بالشرطة.

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