احتفالات ثقافة الوادى الجديد بعيد الأضحى المبارك



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث أقام قصر ثقافة الخارجة احتفالية بهذه المناسبة تضمنت عروض فنية متنوعة لفرقة الموسيقي العربية وتقديم مجموعة من الأغاني منها "القلب يعشق كل جميل، ويا ريتك معايا، إلي رحاب يثرب"، إلى جانب عزف مقطوعة موسيقية من أغنية وحياتك ياحبيبي مع المايسترو علي السيد، كما قامت فرقة الفنون الشعبية بتقديم تابلوهات غنائية راقصة من التراث الواحاتى "رقصة الخزام، ورقصة الكف، ورقصة الفرافرة، ورقصة البير مع المدرب محمد عبدالله.



كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرضًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية، وفرقة التلقائيين للفن الشعبى بالفرافره وذلك فى منتزه الفرافرة وتضمن العرض فقرات مثل المزمار البلدى والحجلة وأغانى العلم.